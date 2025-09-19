Esenyurt’ta İBB ve kayyum karşı karşıya

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır yönetimde olan kayyumun, ilçede İBB’nin açtığı ve binlerce öğrencinin faydalandığı ücretsiz ders atölyelerini kapatma kararının yankıları sürüyor.

Kayyum yönetimi, encümen kararı ve belediye meclisinin onayıyla Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrencilere ücretsiz eğitim sağlanan ve geçen yıl İBB’ye beş yıllığına tahsis edilen İBB Ders Atölyeleri’ni kapatma ve kendi kurslarını açma kararı aldı.

Tartışmalar sürerken dün sabah saatlerinde tahliye edilmesi kararlaştırılan binaya gelen İBB yetkilileri içeri alınmadı. Atölyelerde görevli öğretmenlere de izin verilmedi.

Daha sonra İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Nasip Sırnaç, zabıta eşliğinde içeriye girerek yetkililerle görüştü.

İKİ DAVA AÇILACAK

İşlemin hukuksuz olduğunu ve tahsis edilen alanı boşaltmak için encümen kararının geçerli olmadığını, İçişleri Bakanlığı’nın onayının gerektiğini vurgulayan Sırnaç, geçen yıl bine yakın öğrencinin ders aldığı atölyelerin bu sene de 619 kayıt aldığını ve kayıtların sürdüğünü belirtti. Kayyum tarafından belediyeye atanan şube müdürleri ise İBB yetkililerinin binaya giremeyeceklerini, istenildiği takdirde tutanak tutulabileceğini söyledi. İBB’nin henüz tahliye edilmeyen bina hakkında hem çalışanların içeriye alınmamasına yönelik hem de binanın belediyeye tahsisinin iptaline yönelik iki ayrı dava açacağı öğrenildi.