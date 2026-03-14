Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

14.03.2026 09:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları aracın plakasını bantla kapatarak gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Esenyurt'ta 5 Mart'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi, olay anı ve sonrasını gösteren çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek şüphelilerin kullandıkları aracın geçtiği güzergâhlar üzerinde takip yapıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olayda kullandıkları aracın plakasını bantla kapatarak gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aracın plaka bilgisi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İlgili Konular: #İstanbul #Esenyurt