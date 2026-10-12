Esenyurt'ta otomobil park halindeki araca çarpıp börekçiye girdi

Olay, saat 11.00 sıralarında Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 61 AAV 706 plakalı park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki börekçi dükkanına girdi.

Kaza sırasında dükkanda oturan bir müşteri büyük tehlike atlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, dükkanda ve araçlarda hasar meydana geldi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU; DÜKKANA GİRDİ

Yaşanan sıra dışı kaza çevredeki dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, aracın park halindeki otomobile çarpması, savrulan otomobilin börekçiye girmesi ve dükkandaki müşterinin kazayı ucuz atlatarak yaşadığı panik anları görülüyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.