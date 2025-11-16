Esenyurt’ta Rojin Kabaiş için adalet çağrısı: ‘Cezasızlık katilleri cesaretlendirdiği için kadınlar öldürülüyor’

Esenyurt Kadın Platformu, Esenyurt Tabela Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasıyla 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü başta olmak üzere kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekti. Açıklama, platform adına Nurgül Uci tarafından okunurken, eyleme Rojin Kabaiş’in amcası Ahmet Kabaiş de katıldı.

‘HER GÜN KADIN CİNAYETİ HABERİYLE UYANIYORUZ’

Uci, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin sürdüğünü belirterek “Her gün kadınlar erkekler tarafından öldürülüyor. Her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Her gün ‘şüpheli kadın ölümleri’ haberleri dinliyoruz” dedi.

Uci, Van’da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş’in 27 Eylül’de kaybolduğunu, 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, adli süreçlere ilişkin iddiaları paylaştı. Uci, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna atıf yaparak “İki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiği ortaya çıktı. Rojin’in ölümünün üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen cinayeti halen aydınlatılmadığı gibi dosyaya da gizlilik kararı konuldu” ifadeleri kullanıldı.

‘GAZETECİLER SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR’

Rojin Kabaiş hakkında haber yapan gazeteci Öznur Değer hakkında açılan soruşturmayı anımsatan Uci, “İktidar, etkin ve hızlı bir soruşturma için mücadele eden gazetecileri susturmaya çalışıyor. Cezasızlık katilleri cesaretlendirdiği için kadınlar öldürülüyor” diye konuştu. Dilovası’nda Ravive Kozmetik’te çıkan yangında yaşamını yitiren genç kadın işçilere de değinen Uci, “Bu katliamın sorumlusu, kız çocuklarının eğitimini yarıda bırakıp çalışmak zorunda bırakan kapitalist düzendir” dedi.

‘TEHDİT EDİLİYORUZ’

Rojin Kabaiş’in amcası Ahmet Kabaiş ise Rojin’in ailesi olarak hala tehdit mesajları aldıklarını ifade ederek “Kızınızı öldürüyorlar. Üstüne bir de babayı suçluyorlar. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi. Eylem,“Kadınlar birlikte, birlikte güçlü” ve “Yaşasın kadın mücadelesi” sloganlarıyla sona erdi.