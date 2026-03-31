Esenyurt'ta sokak ortasında 'laf atma' kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki akşam, aralarında kızların da bulunduğu lise öğrencisi iki grup arasında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

'Laf atma' iddiasıyla başlayan gerginlik, tarafların birbirine hakaret etmesiyle büyüdü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Sokak ortasında başlayan tekmeli ve yumruklu kavgayı çevredeki vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi.

Kavga sırasında taraflar birbirini darbederken, bazı vatandaşların araya girmesiyle gruplar güçlükle sakinleştirilerek uzaklaştırıldı.

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.