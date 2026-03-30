Esenyurt'ta trafik dehşeti: Yol verme kavgası cinayetle bitti!

Esenyurt’ta iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme kavgasında silahla vurulan Özgür Toprak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan sürücü Özgür Toprak ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.