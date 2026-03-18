Esenyurt'taki iş ilanında skandal koşullar: 'Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek'

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren "Çiğdem Mutfak" isimli bir işletmenin "mutfak elemanı" personel ilanında yer alan ifadeler tepkiye yol açtı.

Part-time ve akşam saatlerinde çalışacak personel aranan iş ilanında, adaylardan "neden gece çıkıyorum demeyecek" ve ''öneticisiyle haşır neşir olabilecek'' şeklindeki şartları eleştirilere neden oldu.

Söz konusu ilandaki “istenildiğinde yatılı kalabilecek” şeklindeki şart da sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Aranan personelin hazır gıda ürünlerinin ısıtılıp paketlenmesi gibi görevler ilanda yer alırken ilana 5 kişinin başvurduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

İş ilanının sosyal medyada paylaşılması sonrası yurttaşlar ilan şartlarına tepki gösterdi.

İş ilanlarında çalışan haklarına ve etik kurallara uygun ifadelerin kullanılması gerektiğini vurgulanırken ilan sahibi işletmeden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.