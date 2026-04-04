Esenyurt'un tek yeşil alanına Emniyet Müdürlüğü projesi: Yurttaşlardan imza kampanyası

1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak bilinen Esenyurt’un tek yeşil alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’na yapılması planlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü tepkilere neden oldu.

Son yeşil alanın ortadan kaldıracağını ifade eden meslek örgütleri deprem toplanma alanının işlevsiz kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

İlçedeki tek büyük yeşil alanlardan olan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’na İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması planı yurttaşların tepkisine neden oldu.

Olası bir depremde toplanabileceği alanların yok denecek kadar az olduğu vurgulandı.

KAYYIM DUYURDU

Kayyım olarak görev yapan Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin destekleriyle ilçeye 9 bin metrekarelik yeni bir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası kazandırılacağını duyurmuştu. Aksoy projenin, Zafer Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın bir bölümüne yapılacağı dile getirmişti.

Birgün'de yer alan habere göre Esenyurt Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda da projenin çok yönlü riskler barındırdığı vurgulandı. Raporda, yaklaşık 9 bin metrekarelik emniyet binasının park alanını kapsadığı, söz konusu alanın ise çevredeki birçok mahalle için sınırlı sayıdaki yeşil alanlardan biri olduğu ifade edildi. Parkın çocuklar, gençler ve aileler için kamusal bir yaşam alanı olmasının yanı sıra afet yönetimi planlarında deprem toplanma alanı olarak da yer aldığı hatırlatıldı.

''ETKİN KULLANIMI İMKANSIZ HALE GETİRECEK''

Raporda, “Emniyet Müdürlüğü gibi yoğun güvenlik önlemleri gerektiren bir yapının bu alana inşa edilmesi, fiziki sınırlamalar nedeniyle alanın afet öncesi ve sonrası etkin kullanımını imkânsız hale getirecek” ifadeleri kullanıldı.

YURTTAŞLAR İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Esenyurtlu yurttaşlar parkın bir bölümünün inşaat alanına çevrilmesine engel olmak için imza kampanyası başlattı.