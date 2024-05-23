Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:56
Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs'ta Fatih Mahallesi'nde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Sema D'nin (44) hayatını kaybettiği, eşi Murat D'nin (45) ise ağır yakalandığı olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin tespitine yönelik çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahı kullanan şüphelinin çocuk yaştaki M.B, onunla hareket eden zanlının ise E.B. (19) olduğunu belirledi.

Kaçak yollarla sınırı geçmek isteyen şüpheliler, Edirne'de jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Yapılan sorgulamada M.B'nin 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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