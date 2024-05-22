Balıkesir'de cinayet şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:01

Güncelleme: 22.05.2024 - 15:02

Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'ndeki ahıra hırsızlık soruşturması için giden Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı.

Silahla vurulan kişinin Sezgin Savaş (33) olduğu tespit edildi.

Maktulün babası İsmail Savaş'ın olaydan birkaç saat önce oğlunun yanından ayrılırken ahırda Emre isimli birisinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Zanlıların Emre G. (29) ve Deniz S. (41) olduğu belirlendi.

Şüpheli Emre G, suç aleti ruhsatsız tabanca, şarjör içerisinde 6 mermi ve bir bıçak ile Altınkum Mahallesi kırsalında yakalandı.

Emre G, sorgusunda, olay sırasında yanında Deniz S'nin olduğu bilgisini verdi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.