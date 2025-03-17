Esenyurt'ta 9 gündür kayıp olarak aranıyordu; cansız bedeni Arnavutköy'de bulundu

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:57

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:57

Esenyurt'ta 8 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Şeyhmus Süsli'nin (33) cansız bedeni Arnavutköy'de boş arazide bulundu. Süsli'nin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta oturan Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınları 8 Mart'ta polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. Süsli ile aynı yerde kalan arkadaşı M.E.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Süsli'nin cansız bedenini Arnavutköy'de boş arazide buldu. Olayla ilgili şüpheli Ş.E. ve Süsli'nin arkadaşı M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süsli'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.