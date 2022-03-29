Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
Esenyurt’ta asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, 27 Mart günü saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı.
Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti. S.A.’nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından saldırgan şahıs, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Video Haberler
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
- Ukraynalı kadınlar nasıl seks ticaretine itiliyor?
- Gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin araştırma
- Ukraynalılar anlatıyor: Rus işgali altında yaşam
- Milli Saraylar belediye müzelerini devralabilecek
- İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
- UEFA’da en zor sınav
- Galatasaray en ‘erken’ seçime gidiyor
- Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5-10 derece artıyor!
- Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith geri adım attı
- Çok konuşulacak Erdoğan-Gül iddiası!