Esenyurt’ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Esenyurt’ta bir kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde M.Y. isimli kadın, parkta yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir kişi tarafından bıçaklandı.
Çevredeki vatandaşların iİhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.Y, hayatını kaybetti.
Polis, erkek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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