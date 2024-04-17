Esenyurt'ta fabrika yangını: 2 saat sonra kontrol altına alındı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 17:09

Güncelleme: 17.04.2024 - 17:21

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangında fabrika adeta küle dönerken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, yangının kaynak yapılırken çıktığı ileri sürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada çıktı. Kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangının alevleri kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İşçiler içeriden tahliye edildi. Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçeler ve Esenyurt'tan itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.