Esenyurt'ta feci kaza: Kontrolden çıkan cipin sürücüsü yaralandı!
İstanbul Esenyurt’ta yön tabelası direğine çarpan cipi kullanan sürücü yaralandı. 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 11 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden Engin Şenel yönetimindeki 34 DAY 544 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hızla yön tabelası direğine çarptı.
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI
Yoldan geçenler kazayı görünce durarak yardım etmek istedi. Araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ve polisler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Trafik polisleri sürücünün 1.53 promil alkollü olduğunu belirledi. Araç çekici ile kaldırıldı.
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