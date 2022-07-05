Esenyurt’ta katliam: 3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak’a ateş etti.
Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Orak’ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor .
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