Esenyurt'ta konut projesini ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilere tutuklama
İstanbul Esenyurt’ta yer alan Fly Butik Residence adlı konut projesinin sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Esenyurt'taki Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınmış ve geçtiğimiz gün ise savcılığa sevk edilmişlerdi.
Şüpheliler ifadelerinde bahsi geçen iddiaları reddetti. Şüpheliler ifadelerinin ardından, Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ç.B., Ş. A.K., N.A., M.Ö., .E.B., F.S. D., K.Ö., M.N. B.,Y.Ö'nün tutuklanmasına karar verdi.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilere yurtdışı yasağı getirildi.
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