Esenyurt'ta otomobiline binmek isteyen kadını sokakta sürükledi
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın, Ahmet Ş.'nin otomobiline binmeye çalıştı. Ahmet Ş. ise kadını otomobilden zorla aşağı indirerek, sokakta sürükledi.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, alkollü olan yabancı uyruklu kadın, Ahmet Ş.'nin otomobiline binmek istedi. Ahmet Ş. ise kadını otomobiline almak istemedi. Bunun üzerine kadını zorla otomobilden indirdi. Ahmet Ş. kadını sokakta sürükleyerek otomobilden uzaklaştırdı. Sürücü tam direksiyona geçmişti ki, kadın yeni bir hamle ile tekrar koltuğa geçti. Kadını içeriden iterek çıkaran Ahmet Ş., tekrar sürükleyerek uzaklaştırdı. Güçlükle ayağa kalkan kadın, son kez kapıyı yumruklayarak tepki gösterse de sonuç alamadı. Yaşananları görenler ise Ahmet Ş.'ye tepki gösterdi. Sürücü bu durum karşısında şikayetçi olmak için polis çağırdı. Polisin gelmesi ile sona eren olayın ardından Ahmet Ş., şikayetçi olmaktan vazgeçti.
"KARIŞMAK İSTEMEDİM, KORKTUM"
Olayın yaşandığı yerde esnaf olan Yusuf Aydın, "Kadın sarhoştu. Zorla sürüklüyordu. Ben bir şey yapamadım. Karışmak istemedim, korktum. Kadının korktuğunu da gördüm" dedi.
KADINI SÜRÜKLEYEREK ARAÇTAN İNDİRDİ
Sokak ortasında yaşanan gergin anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının zorla araçtan indirildiği, ardından tekrar binmeye çalıştığı görüldü. Ahmet Ş., tarafından otomobilden itilerek çıkarılan kadının kaldırımda sürüklenmesi ise çevredekilerin tepkisine neden oldu.
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