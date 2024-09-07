Esenyurt’ta ‘site dolandırıcılığı’ şebekesinin yargılandığı davada ara karar: Bir sanık tahliye edildi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:21

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:31

Esenyurt’ta kurdukları suç örgütü ile Fly Butik Residence projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan 86 kişinin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

“BURADA BULUNAN TÜM MÜŞTEKİLER EVLERİNİ TESLİM ALDI''

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Özçelik, “Ben hala Özmet inşaatın sahibiyim. Kimseyi dolandırmadım. Burada bulunan tüm müştekiler evlerini teslim aldılar, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

“BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUM''

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savunma yapan tutuklu sanık Nihat Akyüz, “Ben parasını verdim, mal aldık ve inşaatı başlattık. Bu inşaat başlatıldıktan sonra işleri benim başıma örüldü. Ben suçsuzum, kimseyi mağdur etmek amacıyla hareket etmedim. Bu işin içine girerken böyle olacağını bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Savunmasında olayın içerisinde sadece ismi zikredildiği için tutuklandığını belirten tutuklu sanık Erkan Kaan, “Başka bir suçtan, başka bir mahkemede yargılansam çoktan tahliye edilmiştim. Ne diyeceğimi bilemiyorum, burada bir haksızlık var. Olay içerisinde sadece ismim zikredildiği için buradayım. Bu işlerden anlamam, bu zamana kadar da bu işlere hiç bulaşmadım. Bir an önce tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İŞİN İÇİNE BİR TAKIM SİLAHLI KİŞİLER GİRDİ''

Söz alarak beyanda bulunan müşteki Derya Ekinci, “Ben daireyi aldığımda daire inşaat halindeydi. Aradan üç yıl geçti, daireye karşı farklı girişimler oldu, daireler farklı farklı kişilere satılmaya başlandı. İşin içine bir takım silahlı kişiler girdi. Bu durumu o dönemde basın mensuplarını arayarak haber yapmalarını istemiştim. Bizim gibi diğer hak sahipleri inşaat sürecini hep uzaktan takip etti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim” diye konuştu.

“PARASINI DA ÖDEDİM ANCAK ELİMDE NE PARA VAR NE DAİRE''

Sanıkların kendisine şahane emlak isimli site üzerinden daire sözü verdiğini belirten müşteki Metin Uçar, “Şüpheliler bana şahane emlak isimli site üzerinden daire sözü verdi ancak dairemi alamadım. Rezidansta bulunan 46 numaralı daire için anlaşma yaptık, parasını da ödedim ancak elimde ne para var ne daire. Bir daireyi 12 daire gibi gösterip satmaya çalıştılar şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları ise, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti

Alınan savunma ve beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bayram Kaba’nın tahliyesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME İÇERİĞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 590 sayfalık iddianamede, site müteahhitti Metin Uçar’ın savcılığa sunduğu dilekçeye yer verildi. Dilekçede, arsa taşınmaz hissesinin yüzde 72’si kendisine ait olan sitenin hukuka aykırı bir şekilde gasp edildiğini, kendisinin ve çalışanların girmesinin engellendiğini aktardı.

Hazırlanan iddianamede, Nihat Akyüz yönetiminde ve Mehmet Özçelik koordinesinde 2018’den itibaren sitede hisse satış işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, ihtilaflı bir şekilde kurulan site yönetiminin başına Özçelik’in kardeşi sanık Kahraman Özçelik’in getirildiği açıklandı. 211 konuttan oluşan sitedeki dairelerin usulsüz işlemlerle birden fazla kişiye satıldığı, daire almak isteyen kişilere aslen arsa üzerinde hisse pay devri şeklinde satış gerçekleştirildiği de belirtildi.

İddianamede, Hisselerin yüksek fiyatlarla müştekilere pazarlandığı da iddianamede açıklanarak sanıkların, müştekilere daire vaadinde bulunarak arsa hissesi satışları gerçekleştirdikleri ifade edildi. Bazı satışların sahte evraklar düzenlenerek usulsüz yapıldığı da kaydedildi.

Dolandırıcılık şebekesinin dairelerin gerçek satışını müştekilere vermediği ve müştekilerin dairelerini talep edip haklarını aramak istemeleri üzerine örgütün elebaşlarından Çetin Başkan Şimşek’in kontrolündeki şüphelilerin silah göstererek müştekileri tehdit ettikleri, dairelerine sokmadıkları, eşyaları yağmaladıkları, dairelerin kapı kilitlerini değiştirdikleri ve evlere zorla girdikleri iddianamede açıklandı.

Sanıkların sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaştıkları, siteye girmek isteyenlere engel olup ellerinde sopa ve ateşli silah bulundurarak zaman zaman yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri anlatılan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile oturum izni alabilmek amacıyla mülk edinmeye çalışan özellikle yabancı uyruklu kişilerin, sanıkların hedefi olduğu kaydedildi.

164 müştekinin yer aldığı iddianamede aralarında komiser H.C. ile polis memuru M.K’nin de olduğu 5’i aynı zamanda müşteki 86 sanık olduğu belirtildi. İddianamede, tutuklu Çetin Başkan Şimşek’in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘mala zarar verme’, ‘silahla tehdit’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘silahla yaralama’, ‘suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit’, ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 2 bin 60 yıla, tutuklu sanık Nihat Akyüz’ün de benzer suçlardan bin 683 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 84 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.