Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Sokak ortasında darbettiler

Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:30

Güncelleme: 14.10.2023 - 09:32

Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu şahıs, yaşadığı sokakta oturan bir kadını taciz etmeye başladı. Olayı öğrenen kızın yakınları ise şahsın yanına giderek tartışmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Şahsı dövmeye başlayan kişilere, şüphelinin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi eline sopa alarak engel olmaya çalıştı. Şahıs bir süre sonra linç edilmemek için evin içine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evden çıkarılan şahıs, ekip aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise sokaktaki bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.