Teoman tacizci hayranını şikâyet etti: 'Cumartesi geleceğim, evde ol'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:01

Güncelleme: 07.10.2023 - 12:16

Ünlü şarkıcı Teoman, ev adresini öğrenerek kendisini sürekli rahatsız eden hayranı Aysun A.’yı savcılığa şikâyet etti.

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; Aysun A. adlı kadın, Twitter’da Teoman’la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.

TEOMAN'IN SOYADINI KULLANDI

Aysun A. soyadını değiştirerek Teoman’ın soyadı olan ‘Yakupoğlu’nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman’la ilgili içerikler paylaşan Aysun A., şarkıcının paylaşımlarının altına da “Cumartesi geleceğim, evde ol”, “Canım seni görmek istiyor” şeklinde yorumlar yazdı.

Aysun A. ayrıca Teoman’ı şoförüyle ilgili olarak “Serkan Koç’u dizginle, yoksa sen bilirsin” diyerek tehdit etti. Ünlü rock’çıyla ilgili asılsız iddialarda bulunarak cinsel içerikli beyanlarda da bulunan Aysun A. aleyhine korunma kararı olmasına rağmen, “Hâkim bey bu şahsın beni kendine âşık etmeye çalışması çok aşikâr. Nikâh şahidim olur musunuz?” şeklinde konuşmalarla tacizlerini sürdürdü.

KARŞILAŞMA KORKUSU YAŞIYOR

Aysun A.’nın hayranlıktan çok takıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu şikâyet dilekçesinde belirten Teoman’ın avukatı Barış Berberoğlu, “Aysun A. müvekkil ile hayalinde kurduğu bir dünyada yaşamaktadır. Ancak bu durum, müvekkile ve çevresine ciddi zararlar vermektedir. Şüpheli, müvekkilin adresine yakın olan kafe ve bakkal gibi yerlerde görülmüş, müvekkili beklediğini beyan etmiştir” dedi.

Berberoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Şüpheli, ısrarlı ve planlı şekilde müvekkilin huzur ve sükununu bozmuştur. Müvekkili ısrarlı takip eden Aysun A.’nın bu davranışı taciz boyutuna ulaşmıştır. Müvekkil, dışarıya çıktığında sürekli Aysun A. ile karşılaşma korkusu içinde yaşamaktadır. Sürekli izlenildiği düşüncesine giren müvekkil, can güvenliğinden ciddi derecede endişe duymaktadır. Bu nedenle Aysun A.’dan şikâyetçiyiz.”