Esenyurt'ta uyuşturucu baskını: 10 suç kaydı bulundu
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçevler Mahallesi 929 Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Sokakta bir süre gözlem yapan ekipler, uyuşturucu alışverişi yaptıkları görülen H.S ile V.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların üstünde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
H.S'nin evinde yapılan aramada ise 9,23 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı ile 1 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyete götürülen H.S'nin sorgulamasında 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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