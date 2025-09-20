Eser ve Berfu Yenenler'in yeni evi sosyal medyada gündem oldu

Miss Turkey 2015’te dördüncü seçilen Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile evlenmişti.

Çiftin büyük oğulları Kuzey, evliliğin ilk yılında dünyaya gelirken, 2021’de ikinci çocukları Mete dünyaya geldi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Berfu Yenenler, “Taşınıyoruz” başlığıyla yeni evlerini takipçilerine gezdirdiği videoyu paylaştı.

Ancak ünlü çiftin dekorasyon tercihleri, takipçilerin eleştirisini topladı.

Bazı kullanıcılar evin tasarımını “Anaokulu gibi” ve “Kreş açılmış mı?” şeklinde yorumlarken, başka bir kısım da “İyi ki mimar değilsin” ifadelerini kullandı.