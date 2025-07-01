İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen dahil 120 kişi gözaltına alındı. Peki, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen kimdir? Övünç Özgen neden gözaltına alındı?

ÖVÜNÇ ÖZGEN KİMDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Övünç Özgen, ESHOT Genel Müdürü olarak görev yapmaya devam etti.

Eğitim hayatına İzmir Özel Türk Fen Lisesi'nde başladı. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde de ikinci bir lisans eğitimi aldı.

Akademik kariyerine Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü'nde tezsiz yüksek lisans yaparak devam etti ve bu alandaki eğitimini tamamladı.

İngilizceyi ileri düzeyde öğrendi ve bu becerisini mesleki yaşamında etkin biçimde kullandı.

Özgen, 2008 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çeşitli kademelerde hizmet verdi. Belediyedeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle kurumsal yapıya önemli katkılarda bulundu.

ÖVÜNÇ ÖZGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.



