ESHOT Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:36

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımanın can damarlarından ESHOT Genel Müdürlüğü’nün verimliliğini artırma, toplu ulaşım konforunu yükseltme, kurumun ve çalışanların çağın koşullarına göre yenilenip gelişmesini sağlama hedefiyle Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladı. Fuar İzmir C Holü Fuaye Alanı’nda düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ile belediye bürokratları ve kurum çalışanları katıldı.

“AVRUPA VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BAŞARISINI İSPATLAMIŞ BİR MODEL”

Törende konuşan Başkan Tugay, bu imzanın, seçim vaatlerinden olan “Yeni Nesil Belediyecilik” çalışmalarına örnek olduğunu belirtti. Hizmetlerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik konusunda gereken noktaya ulaşmak adına önemli bir iş birliğine gittiklerini vurgulayan Tugay, ESHOT’un 81 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yol arkadaşlarımız, 1600’den fazla araçla, 430 hatta, her gün ortalama 300 bin kilometre yol yaparak, neredeyse 11 bin durakta hemşehrilerimize hizmet veriyor. Biz kurumumuzun bundan sonraki süreçte çok daha iyi hizmet vermesi için klasik yöntemlerin ötesinde bugün Avrupa ve dünya ölçeğinde başarısını ispatlamış bir modelle, kalitesini daha da artırması için bir çalışma içerisinde olacağız.”

HEDEF, AVRUPA KALİTE MÜKEMMELİYET BELGESİ

Başkan Tugay, “İçinde yaşadığımız dönem herkesi işletme açısından oldukça zorlayan bir dönem. Özel şirketler batmamak için artık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini, verimliliğini ve kalitesini en üst düzeyde gerçekleştiriyor. Kamu kurumlarının da artık buna ayak uydurma zamanı geldi. Bu model, önümüzdeki günlerde İzmirlilerin ESHOT’tan aldığı hizmetin daha da iyileşmesini, gelişmesini sağlayacak. Aynı zamanda kurum kültüründe örnek bir kurum içi iyileşmeyi de getirecek ve bunun sonucunda daha şeffaf, daha sürdürülebilir, verimliliğini artırdığımız bir kurumun çalışanları, yöneticileri olmaktan hepimiz gurur duyacağız. Değerli yol arkadaşlarım sizden ricam; bu sürecin inanarak parçası olmanız. Bu tür süreçlerin hepimizi mutlu edeceğine yürekten inanmanız ve desteklemeniz. Üzerinize düşen katkıyı sağlamanız, verimli sonuçlar almamıza yardımcı olacak. Bu model ile Avrupa Kalite Mükemmeliyet Belgesi’ne başvurmayı hedef koyan kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZE REHBERLİK EDİYOR”

Kurumların, kalite ve mükemmellik yolunda attığı adımların önemli olduğunu vurgulayan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü de sürekli iyileşme hedefinin önemine dikkat çekti. Ünlü, “EFQM modeli, kurumlarımızın kalite performanslarını, sürekli olarak değerlendirme ve geliştirme ile ilgili fırsatları önlerine koyuyor. Aynı zamanda süreç verimliliği, çalışan katılımı ve toplumsal sorumluluk gibi kritik alanlarda da bize rehberlik ediyor. Bu modelin kurumlara kazandırdığı en büyük avantajlardan biri, sadece bugünkü performanslarının durum tespiti değil, gelecekteki potansiyellerini de görmelerini sağlaması ve uluslararası perspektifteki ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme alanları konusundaki fırsatları ortaya koyması. Ulusal Kalite Hareketi’nin vizyoner adımını destekleyen ve bu yolculuğa çıkma kararı alan sayın başkanımız Dr. Cemil Tugay’a ve ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

İyi Niyet Bildirgesi kapsamında ESHOT, dünya genelinde 1991’den bu yana uygulanan EFQM Modeli kriterlerini yaşama geçirmeyi hedeflerken, KalDer de çalışmalarında ESHOT’a destek vermeyi taahhüt etti.

HİZMET KALİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLECEK

ESHOT’un, KalDer ile birlikte yürüteceği bu süreçte; sürekli iyileşme çalışmaları artarak devam edecek. Çalışanların katılımı ve gelişimini destekleyen faaliyetler gerçekleştirilecek. Faaliyetlerin verimlilik ve etkinliği iyileşecek. Sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanında daha çok çalışma yapılacak. İşbirlikleri ve kıyaslama çalışmaları artırılarak; veri, bilgi ve bilgi birikiminin gücünden daha fazla yararlanılacak. Varlık ve kaynaklar daha verimli yönetilecek. ESHOT, teknolojik gelişmeler ışığında, geleceğe dönük hazırlıklarını en doğru şekilde yapacak. EFQM modelinin sunduğu fırsatlar odağında, hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, yarınlara çok daha güçlü adımlarla ilerleyecek.

EFQM MODELİ HAKKINDA

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management - EFQM), yenilikçi yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgiyle elde edilen iç görüyü, etkin ilişki ağı ve tanımlanmış bir modeli kullanarak dünya genelinde bireylerin ve kuruluşların öğrenme ve gelişimlerini destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.