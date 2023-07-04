ESHOT'un yeni otobüs hattına UKOME'den ret

Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:23

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Aliağa’da vatandaşların talebi üzerine Yeni Şakran, Aliağa Cezaevi bölgesi, ilçe merkezi ve Aliağa İZBAN İstasyonu arasında toplu ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir hat planladı. 849 numaralı Yeni Şakran-Aliağa İZBAN hattının hizmete alınması önerisi, 22 Haziran’da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nda, merkezi yönetime bağlı katılımcıların yanı sıra Aliağa Belediyesi’nin de karşı oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

BAŞKAN SOYER: TARİHTE İLK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UKOME’nin, tarihinde ilk kez, açılmak istenen yeni bir ESHOT hattını reddettiğine dikkat çekti. Kurulun üye yapısının hükümet tarafından değiştirildiğini ve merkezi idareyi temsil eden kurumların çoğunluk hale getirildiğini hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Siyasi nedenlerle atılan bu hukuk ve akıl dışı adım; İzmir’de, İzmirlilerin seçtiği yönetimin, şehrin toplu ulaşımına, trafik düzenlemelerini, en kritik anlarda, kritik konularda yapmasını engelliyor. Aslında halka hizmeti engelliyorlar. İş artık öyle bir noktaya geldi ki, 80 yıldır İzmir’de toplu ulaşımın nabzını tutan ve halkımızın taleplerini yerine getiren ESHOT’un bu en temel hizmetine dahi engel olunmasını anlamak mümkün değil. Aliağa’da da vatandaşların talep ettiği bir düzenleme yapmak istedik. ESHOT çalıştı ve istenen yeni hat güzergâhını planladı. Ancak UKOME bu hizmeti reddetti. Bunun takdirini Aliağalı hemşehrilerime ve tüm İzmirlilere bırakıyorum” dedi.

TARİFE DÜZENLEMESİ DE ENGELLENMİŞTİ

UKOME, İzmir’de toplu ulaşım tarifelerinin, güncel ekonomik koşullar ışığında düzenlenmesine de uzun süre geçit vermemişti. Başta THY ve TCDD olmak üzere hükümetin idare ettiği toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarının tarifelerinde ve AK Parti’nin yönettiği kentlerde belediyelere bağlı olarak hizmet veren toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarının tarifelerinde yüzde 100’ü aşan düzenlemeler yapılırken; İzmir’de toplu ulaşım tarifesinde yapılmak istenen düzenlemeler aylarca engellenmişti.

UKOME’NİN ÜYE LİSTESİ

İl Jandarma Komutanlığı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, TCDD Taş. A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü, DHM İşl. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hiz. Düz. Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, ESHOT Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İzmir Metro A.Ş Genel Müdürlüğü.