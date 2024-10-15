Eşi evi terk edince müzik açıp evi yaktı!
Sultanbeyli'de, iddiaya göre eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren Muharrem K., eşyaları sokağa attı ardından da daireyi ateşe verdi. Polise uzun süre direnen kişi, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Sultanbeyli, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde iddiaya göre, Muharrem K. eşinin evi terk etmesi üzerine yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Daha sonra da müzik açarak evi ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EVE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİRDİ
Muharrem K.'nin evde çıkardığı yangın büyümeden söndürülürken, adrese gelen polis ekipleri, Muharrem K. 'yı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çabalarına rağmen eşyaları atmaya devam eden Muharrem K., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, geriye sokaktaki etrafa saçılan eşyaların oluşturduğu görüntüler kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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