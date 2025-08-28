Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanmıştı… 20 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Olay, 10 Ağustos’ta Gaziantep’in Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (64) ile eşi Ayten Alıcı (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında İ.A., eşini 14 yerinden bıçakladı.

Saldırının ardından İ.A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini bıçakladığını ihbar etti. Ağır yaralanan Ayten Alıcı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İ.A. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ayten Alıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Alıcı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.