ESİAD Climathon İzmir’22 başlıyor

25 Ekim 2022 Salı, 10:52

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) İzmir AB Bilgi Merkezi öncülüğünde, 27-28 Ekim 2022 tarihinde İklim Diplomasisi Haftası kapsamında Climathon İzmir’22 düzenleniyor. Bornova’da Originn Co Working’de ‘Yeşil Mutabakata Uyum ve Yenilenebilir Enerji’ başlığı ile düzenlenecek Climathon, dünya çapında 100’den fazla şehirle eş zamanlı olarak yapılacak. 27 Ekim Sabahı 10.00’da başlayacak etkinlik ertesi gün sabah 10.00’da projelerin teslim edilmesi ile son bulacak.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Climathon’un yalnızca bir hackathon değil, aynı anda onlarca kentte gerçekleşen küresel hareket olduğunu hatırlattı. Sibel Zorlu, “dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz, belirlediğimiz sorun alanlarında, 24 saat boyunca sürecek” dedi. Zorlu, etkinliğin, iklim değişikliğinin yerel dinamiklerle kesişen bir biçimde, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ele alınacağını belirterek, “iklimsel ve çevresel sorunlara farkındalık oluşturma; kendi enerjisini kendi üretebilen kentler yaratma; kenti besleyen ve enerji üreten, uygulanabilir, inovatif ve uluslararası iyi örnekleri içeren nitelikte çözüm önerileri geliştirme hedeflenecek. Etkinliğimiz girişimci ruhlu şirket çalışanlarının katılımına da açık. Başarılı bir Climathon geçireceğimize inanıyorum, katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

İKİ GÜNLÜK BİR MARATON

‘Originn’de düzenlenecek Climathon ile “yenilenebilir enerji üretimini nasıl arttırırız?, Enerji tasarrufu ve verimliliği doğrultusunda kenti nasıl iyileştiririz?, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemi nedir?” gibi sorulara yanıt aranacak. Takımlar, bu üç temada çözüm önerileri geliştirecek, önerileri iş modeli çerçevesinde hazırlayacak.