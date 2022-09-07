ESİAD’ın ilk kadın başkanı Sibel Zorlu oldu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:25

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu tarafından ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mustafa Karabağlı, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleştirilecek seçimlerde EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olma kararı çerçevesinde ESİAD’da üstlenmiş olduğu görevinden ayrıldı. Yönetim Kurulu, ESİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sibel ZORLU’yu yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak oybirliği ile seçti. 16 Mart 1992 tarihinde kurulmuş olan ESİAD’da ilk kez bir kadın Yönetim Kurulu Başkanı göreve geldi.

ZORLU: ONUR DUYDUM

ESİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 13. Dönem Yüksek İstişare Konseyi ile Yönetim Kuruluna ve dernek organlarına teşekkür ederek, seçilmekten onur duyduğunu belirtti. Zorlu, evrensel değerlere saygı ve Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kurulmuş olan ESİAD’ın, bu anlayışla İzmir’de ve bölgemizde sanayi ve iş dünyasına hizmet ettiğini ve köklü kurumsal bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. ESİAD’ın gündeminde; sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu bir ekonomik büyüme, Yeşil Mutabakat, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, küresel düzeyde rekabet gücü yüksek bir sanayi, mesleki eğitim-istihdam bağlantısı ve AB normlarına uyum konularının yer aldığını ifade etti. 20 milyar doların üzerinde iş hacmi ile, 200 binden fazla istihdam sağlayan ve Ege Bölgesi ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiren 1000’in üzerinde firmanın temsil edildiği güçlü bir sivil toplum örgütü olan ESİAD, aynı zamanda İzmir AB Bilgi Merkezi ve Global Compact Ege Platformu Yürütücüsü olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir.

SİBEL SİNEM ZORLU KİMDİR?

Sibel Zorlu, 1974 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Amerikan Lisesi ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği mezunudur. 1996 yılından bu yana Mazhar Zorlu Holding ve Holdinge bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde görev almıştır. Halen Mazhar Zorlu Holding’te, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını görevini sürdürmektedir. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve odalarda da görev almaktadır. TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Üyeliği, BASIFED Yönetim Kurulu Üyeliği, İEKKK, İMSAD, PAGDER, PAGEV, KALDER İzmir, EGİAD, EBSO ve İZTO üyelikleri bulunmaktadır.