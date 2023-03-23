Esila ve annesine hâlâ ulaşılamadı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Yaklaşık 80 kişinin kayıp olduğu söylenen ve yüzlerce kişiye mezar olan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta yaşayan 32 yaşındaki anne Meryem Özgül ile 16 aylık Esila Özgül’e ulaşılamıyor. Cumhuriyet’e konuşan baba Bulut Özgül, depremde görevi nedeniyle Hatay’da olmadığını söyledi. Özgül, “İlk 12 gün enkaz çalışmalarına katıldım. Madencilerle tünel kazdım, asansör boşluklarından girmeye çalıştık. Rönesans Rezidans’tan çıkan pek çok cenazeyi oradaki ekiplerle birlikte çıkardık. 14. günde sabaha karşı Esila’nın anneannesinin cenazesini çıkarttık. Beden bütünlüğü bozulmamıştı” dedi.

EN ZORU BİLMEMEK

Özgül, “Tüm şehirlerdeki hastaneleri araştırmaya başladık. DNA örneği verdik ancak sahipsiz cenazelerle de eşleşmedi. Çocuğumu, eşimi çok özledim. Öldüklerini bilsem, yasımı tutar acımı yaşarım. Ne hissedeceğini bilememek en zoru” diye konuştu.



