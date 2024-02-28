Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Hatay Antakya’da Güzelburç Mahallesi’nde yaşayan Özge Şahutoğlu’nun enkaz altında kalan eşi Sabahattin Şahutoğlu’nun omuriliği zarar görmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Deprem bölgesinde çadırda kalan yok” demiş ancak gazetemiz Şahutoğlu ailesinin çadırda yaşam mücadelesini gündeme getirmişti.

Haberimizin ardından aileye konteyner verilmişti.

Şahutoğlu, “Eşim engelli kaldı. Birçok kişi aynı durumda. Yolların durumu nedeniyle konteynerlerimize bile gidemiyoruz. CİMER’e yazdık yanıt yok. Sizin aracılılığınızla da sormak istiyorum: Eşim bu yoldan nasıl geçecek?” ifadelerini kullandı.

