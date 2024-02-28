'Eşim bu yoldan nasıl geçecek?’
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Özge Şahutoğlu’nun eşinin omuriliği zarar görmüştü. Şahutoğlu, "CİMER’e yazdık yanıt yok. Eşim bu yoldan nasıl geçecek?” diye sordu.
Hatay Antakya’da Güzelburç Mahallesi’nde yaşayan Özge Şahutoğlu’nun enkaz altında kalan eşi Sabahattin Şahutoğlu’nun omuriliği zarar görmüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Deprem bölgesinde çadırda kalan yok” demiş ancak gazetemiz Şahutoğlu ailesinin çadırda yaşam mücadelesini gündeme getirmişti.
Haberimizin ardından aileye konteyner verilmişti.
Şahutoğlu, “Eşim
engelli kaldı. Birçok kişi aynı
durumda. Yolların durumu
nedeniyle konteynerlerimize
bile gidemiyoruz. CİMER’e
yazdık yanıt yok. Sizin
aracılılığınızla da sormak
istiyorum: Eşim bu yoldan
nasıl geçecek?” ifadelerini
kullandı.
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