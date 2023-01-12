Eşini eve kilitleyip şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldı. Valilik, Parlak'ı görevden aldı.
Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P ile tartıştı. Parlak, iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı.
Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi. M.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin Parlak’a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.
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