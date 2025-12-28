Eşini 57 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi: 'İndirim istemiyoruz'

Ankara’da 18 Şubat’ta Selma Kara (38) boşanma aşamasındaki 20 yıllık eşi İsmail Kara (42) tarafından 57 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kara hakkında, “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın duruşması geçen gün görülürken savcı mütalaasını açıkladı: “Kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken duruşma 14 Nisan 2026’ya ertelendi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Selma Kara dosyasında cumhuriyet savcısının sanığın eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermesi ve haksız tahriki değerlendirmemesi kamuoyunun yıllardır itiraz ettiği bir pratiğin en azından bu dosyada devreye sokulmadığını göstermektedir. Kadınların yaşam hakkını hedef alan suçlarda, failin anlatıları üzerinden indirim kapısı açılmaması adaletin asgari koşuludur” dedi.

“Kadın cinayetlerinde indirim gerekçeleriyle verilen her ceza, yalnızca failin değil, şiddeti mümkün kılan zihniyetin de korunması anlamına gelmektedir” diyen Baykal, “Bu nedenle beklentimiz, mahkemenin hiçbir indirim uygulamadan, suçun ağırlığıyla orantılı bir ceza tesis etmesidir. Kadınların yaşam hakkını hedef alan bu tür suçlarda, failin iddia ettiği davranış kalıplarının ya da ilişki dinamiklerinin indirim gerekçesi olarak görülmemesi, hukuk devleti adına son derece yerindedir” ifadelerini kulland