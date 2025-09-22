Eşini 57 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık ‘aldatıldım’ dedi: Yine aynı savunma!

Duruşmada sanık “aldatıldım” savunması yaparken, duruşma 21 Aralık tarihine ertelendi.

Duruşmada yaşananları anlatan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “11 Şubat’ta boşanmışlar. Daha karar kesinleşmeden 18 Şubat’ta maalesef bu üzücü olay meydana gelmiş. Bildiğimiz kadarıyla İsmail Kara’nın hem uyuşturucu bağımlılığı hem de kumar düşkünlüğü varmış. Bu sebeple Selma Kara boşanmak istemiş. Ancak duruşmada ve daha önceki ifadelerinde de İsmail Kara’nın, bu cinayeti bir namus cinayetine çevirmek istediğini görüyoruz. ‘Beni aldattı, erkeklik gururuma yediremedim’ diyor. Biz bu savunmalara alışkınız artık. Her kadın cinayetinde erkeğin bir şekilde arkasına sığındığı savunmalar” dedi.

Baykal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İsmail Kara’nın iddia ettiği bazı olaylar vardı. Anlattığı olay, öldürme eyleminin gerçekleştiği olaydan 4 ay önce olmuş. Daha sonra, zaten tekrar taraflar bir araya gelmişler, herhangi bir şekilde çekişmeli boşanma davası açılmamış ve anlaşmalı şekilde boşanmışlar. Bu anlamda bunları tamamen suçtan kurtulmaya yönelik ifadeler olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki zaten ortak çocukları da annelerinin herhangi bir eylemini görmediklerini ifade etti. Haksız tahrik indirimden yararlanmak için erkeklerin bu savunmaları yaptığını görüyoruz.”

İNDİRİM UYGULANMASIN

“57 bıçak darbesiyle bıçaklamak gerçekten vahşice bir cinayeti gözler önüne seriyor” diyen Baykal, “Biz bunun planlandığını da düşünüyoruz. Daha önce de duruşmadaki tanıklardan bir tanesi, sanığın ‘ben 30 yılı göze aldım, öldüreceğim bu kadını’ dediğini ifade etti. Biz kadın cinayeti dosyalarında indirim uygulansın istemiyoruz. Bunlar faillere cesaret veriyor. Bu sebeple hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırmış müebbet cezası verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.