Eşini bıçaklayarak öldüren erkek tutuklandı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 00:23

Güncelleme: 01.11.2024 - 00:23

Olay, Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi üzerindeki bir apartmandaki evde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce evlenen Tuncay (44) ve Yasemin Yorulmaz (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Yorulmaz’ın yatak odasında eline aldığı şişe ile önce eşinin başına vurduğu, ardından sırtından bıçakladığı öğrenildi. Sabah saatlerinde kavga seslerine uyanan Yorulmaz çiftinin komşuları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tuncay Yorulmaz’ın ise cinayetin ardından emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Cinayetin işlendiği sırada Tuncay Yorulmaz’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.