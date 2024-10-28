Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini öldürdü

Bursa’da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı.

Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini öldürdü
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:09

Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin’in evinin önüne gitti.

DİŞ HEKİMİ KURTARILAMADI

Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin’i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Bursa #kadın cinayeti

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