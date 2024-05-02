Eşini silahla tehdit eden şahıs yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eşini silahla tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:55
Eşini silahla tehdit eden şahıs yakalandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli şahsın, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Ş.A. isimli eşinin kendisini silahla tehdit ettiğini beyan etmesi üzerine Ş.A.’yı yakalama çalışmaları başlatıldı. 

Yapılan saha çalışmaları sonucunda Ş.A. isimli şahıs üzerinde 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve boş şarjör ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken ele geçirilen ürünler polis merkezine teslim edildi.


tekirdağ haberleri tehdit haberleri yakalandı haberleri

İlgili Haberler

Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli adli kontrolle serbest

Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli adli kontrolle serbest
Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli yakalandı

Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli yakalandı
Polise silah çekip tehdit etti: Belediye yetkilisi tutuklandı

Polise silah çekip tehdit etti: Belediye yetkilisi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'

Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor... Valilikten açıklama: 'Can kaybı bulunmamaktadır'
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi ziyaret etti
İktidar, ‘tasarruf’ dedi ancak şehir hastaneleri ödemelerine tüm kaynaklar seferber:

İktidar, ‘tasarruf’ dedi ancak şehir hastaneleri ödemelerine tüm kaynaklar seferber:
Kapıkule’de altın kaçakçılığı operasyonu: 23 külçe altın ele geçirildi

Kapıkule’de altın kaçakçılığı operasyonu: 23 külçe altın ele geçirildi
Cumhur'un ortağından 'amblem' yorumu: 'Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil'

Cumhur'un ortağından 'amblem' yorumu: 'Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil'
Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu

Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu
Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı

Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı
Tarkan’dan romantik tbt: Evlilik yıl dönümünde unutulmaz anlar

Tarkan’dan romantik tbt: Evlilik yıl dönümünde unutulmaz anlar