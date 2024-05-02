Eşini silahla tehdit eden şahıs yakalandı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:55

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:55

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli şahsın, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Ş.A. isimli eşinin kendisini silahla tehdit ettiğini beyan etmesi üzerine Ş.A.’yı yakalama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda Ş.A. isimli şahıs üzerinde 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve boş şarjör ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken ele geçirilen ürünler polis merkezine teslim edildi.