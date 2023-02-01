Eşini ve iki oğlunu katleden zanlının üçüncü oğlu 10 yıldır kayıp

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 00:27

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 00:27

Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşi Fatma Aslan'ı (84) ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ise oğulları Erol Aslan ile Osman Aslan’ı öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan'ın (86) üçüncü oğlunun 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuk babası olan üçüncü çocuğu Birol Aslan'ın (56), 2013 yılının Haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken 10 yıl önce işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları çevrede yaptığı aramada bulamadığı Birol Aslan için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aramalara rağmen Birol Aslan'ın izine rastlanılmadı.

Yaklaşık 2 yıl önce Osman Aslan, kardeşi Birol Aslan'ın bulunması için televizyon programına çıktı. 2013 yılından bu yana kendisinden haber alınmayan Birol Aslan halen kayıp olarak aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli asker Mehmet Aslan, eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürmüş, daha sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğulları Erol ile Osman Aslan'a silahla ateş etmişti. Kardeşlerden Erol Aslan olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Osman Aslan ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Emekli uzman jandarma Mehmet Aslan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.