Eşini ve MHP’li başkanı öldürmüştü: Eski polisin o anları ortaya çıktı

Olay, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Karapürçek ilçesinde meydana geldi.

Emekli polis memuru Adem Yüksel, evinde tartıştığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Selma Yüksel’i tabancayla vurarak öldürdü.

Ardından ilçede emlakçılık yapan MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Hıraç’ın iş yerine giden Adem Yüksel, burada da Hıraç’a tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay sonrası Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği’ne giden Yüksel, teslim oldu. Gözaltına alınan Adem Yüksel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hayatını kaybeden Selma Yüksel Düzce’de, Mustafa Hıraç ise Karapürçek’te toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adem Yüksel’in Mustafa Hıraç’ı öldürdükten sonra kaçtığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. İşyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, Mustafa Hıraç’ın emlak ofisinden 4 el silah sesi duyulduğu, ardından Adem Yüksel’in koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Adem Yüksel’in, Hıraç’ı vurduktan sonra yeniden evine giderek eşini kontrol ettiği, daha sonra evine yakın mesafedeki emniyet amirliğine giderek teslim olduğu öğrenildi.