İstanbul'da vahşet! Eşini ve üç çocuğunu öldürüp kendini vurdu
İstanbul Beyoğlu'nda bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Özgür Nayman, tartıştığı eşini ve üç çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Korkunç olayın ardından silahla intihara kalkışan Özgür Nayman ağır yaralanırken hastanede yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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