Eşinin istismar ile suçladığı Ender Saraç iddiaları yalanladı: Dosya savcılıkta

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Saraç’ın oğlu M. Saraç, 5 Aralık 2023’te okuldaki rehber öğretmenine istismar edildiğini anlattı. Ender Saraç, iddialar hakkında Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu iddiaların yalan olduğu kanıtlandı. Oğlum annesiyle gidip iddiaları Şişli Çocuk İzleme Merkezi’nden geri çekti” dedi. Doktor Saraç, 3 yıldır ayrı yaşadığı eşi Benan Saraç’a boşanma davası açtığını ve bu iddiayı maddi konular nedeniyle ortaya attığını öne sürdü.

Ender Saraç, ayrıca eşi Benan Saraç hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ve eşinin kendisi hakkında konuşma yasağının olduğunu belirtti. Hakkındaki iddiaları, “Tamamen yalan” şeklinde niteleyen Saraç, “Bir insan oğlunu taciz eder mi? Bunu düşünebilmek bile ağır hastalık” ifadelerini kullandı.

‘DETAYLANDIRDIK’

Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç’ı aradığımızda ise kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek telefonu avukatı Yücel Önder’e verdi. Sorularımızı yanıtlayan avukat Önder, çocuk izleme merkezine gittiklerini ancak iddialarını geri çekmediklerini, aksine detaylandırdıklarını ifade etti. Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Önder, dosyanın savcılığa intikal ettiğini ifade ederek, “Çocuk, istismara uğradığını biliyor zaten. Babası da işin ciddi olduğunu görüp hemen boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırıyor ki yarın öbür gün bu iddia dile getirildiğinde ‘Boşanma davası, uzaklaştırma kararı var” ifadelerini kullandı.