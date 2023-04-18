Eşinin sevgilisine ve 2 aylık bebeğine asit döken kadın tutuklandı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:01

Güncelleme: 18.04.2023 - 16:01

Denizli’de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Kerzi Y., eve çok sık gelmediği için kendisini aldattığını düşündüğü eşinin peşine düştü.

ASİT DÖKEREK AĞIR YARALADI

Kerzi Y., mahallede evini tespit ettiği eşinin S.G. isminde Özbek sevgilisini ve ondan dünyaya gelen 2 aylık H.Y. adında bebeğini asit dökerek ağır yaraladı.



Olayın ardından Kerzi Y. saklandığı kendi evinde yakalanırken, evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini ve olay esnada bebeğin Özbek sevgilinin kucağında olduğunu söyledi.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan Özbek annenin yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İzmir’e sevk edilen 2 aylık bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunun bir çok yerinde yanık olduğu öğrenildi.