Eşiyle mesajlaştığı iddiası: İstanbul'da bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

Eşiyle mesajlaştığı iddiası: İstanbul'da bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 23:22

Battalgazi Mahallesi'nde Sezgin Ç, eşiyle mesajlaştığı iddia edilen Murtaza İ. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Murteza İ, tabancayla Sezgin Ç'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sezgin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, zanlı Murteza İ'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.


Etiketler: #Sultanbeyli #İstanbul #yumruklı saldırı

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