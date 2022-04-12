Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasının arka planında ne var? Olay yaratacak Cemal Kaşıkçı iddiası

12 Nisan 2022 Salı, 23:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 tarihinde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasına ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu.

Erkek, Gül'ün, Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için zorla istifa ettirildiğini iddia etti.

"BİR AVUÇ DOLAR İÇİN DEVRETTİ"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erkek, "Saray İktidarı, #CemalKaşıkçı dosyasıyla birlikte yargı yetkisini ve aslında egemenlik hakkını bir avuç dolar için devretti. Gerçek beka sorunu budur. Bu konudaki iddialar ise oldukça vahim" dedi.

1?? Saray İktidarı, #CemalKaşıkçı dosyasıyla birlikte yargı yetkisini ve aslında egemenlik hakkını bir avuç dolar için devretti. Gerçek beka sorunu budur. Bu konudaki iddialar ise oldukça vahim: — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) April 12, 2022

"ZORLA İSTİFA ETTİRİLMİŞ"

Erkek, şöyle devam etti: "Önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, #Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için gözden çıkarılmış ve zorla istifa ettirilmiş. Yerine devri onaylayacak bir Bakan atanmış. Saray İktidarı ülkemizin itibarını satacak kadar acz içinde..."

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir ekip tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2019'daki bir açıklamasında "Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin sorumluluğunda olduğunu" kabul etmiş ancak cinayetten haberi olduğu değerlendirmelerini inkar etmişti.

Suudi yetkililer, cinayeti işleyenlerin, bunu yönetimden habersiz yapan ve görevini kötüye kullanan kişiler olduklarını öne sürmüştü.

Öte yandan Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen 26 sanıklı davada mahkeme, yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Kaşıkçı hakkında yürütülen davada savcılık, dosya hakkında durma kararı vererek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması için gerekli usul işlemlerinin yapılmasını istemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise davanın devrine ilişkin olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti.