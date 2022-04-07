CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi: Suudi Arabistan size ne vadetti?

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:39

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi kararını değerlendirdi.

Başarır, şunları söyledi:

“AKP iktidarı, bu kararıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve hukukun temel prensiplerini ayaklar altına almıştır. Bir ülkenin egemenliği yalnızca parlamentodan ibaret değildir. Egemenlik, aynı zamanda Türk mahkemelerinde vücut bulur. Fakat siz, hukukun temel prensiplerinden biri olan ülkesellik ilkesine bile aykırı davranarak bu davayı Türk mahkemelerinin elinden alarak Suudi Arabistan mahkemelerine devrediyorsunuz. Bakın, Türk Ceza Kanunu ‘ülkesellik (mülkilik)’ ilkesini açıkça kabul etmiştir. TCK’nın 8. maddesinde ‘Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır’ denmektedir. Yani ülkesellik ilkesi, suç işleyen bir kimsenin veya suçtan zarar gören kimsenin kendi vatandaşı veya yabancı olup olmasına bakılmaksızın ülkesinde suç işleyen devletin kendi mahkemelerinde yargılanmasıdır. Buna göre Cemal Kaşıkçı davasının Türk mahkemelerinde yargılanması gerekmektedir. Ancak siz, açıkça ülkesellik ilkesini yerle yeksan ettiniz.”

"ŞİMDİ MİLLET ENAYİ Mİ OLDU"

Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz… Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” sözlerini hatırlatan Başarır, “Sayın Erdoğan, hani uluslararası hukuka göre İstanbul mahkemeleri yetkiliydi? Ne değişti? ‘Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir’ diyordunuz. Şimdi millet enayi mi oldu? Suudi Arabistan size ne vaatlerde bulundu? Verilen bu kararla Türk yargısını tüm dünyaya rezil ediyorsunuz. Verilen bu karar hukuki değil siyasi bir karardır” dedi.

"VERİLEN BU KARAR UTANÇ VERİCİ BİR KARARDIR"

Başarır, kararın utanç verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kaşıkçı cinayetinde mahkemenin vermiş olduğu karar bir rezalete daha imza atmıştır. Yasadan bihaberler bunlar. Bu kararı hangi pazarlıkla, hangi baskıyla, hangi rica üzerine verdiler? Burada yargılanmaları gerekiyor. Bunun için Türk mahkemelerinin direnmesi gerekiyor ama Suudi Arabistan mahkemelerinin yetkili olduğu yönünde karar veriyorlar. Yasa çok açık. Verilen bu karar utanç verici bir karardır.”