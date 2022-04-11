Bekir Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi yasaya uygun

11 Nisan 2022 Pazartesi, 23:19

Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayı 7 Nisan’da görülen sekizinci duruşmada Suudi Arabistan’a devretmesi dünya gündemine oturdu.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 tarihinde öldürülen Kaşıkçı ile ilgili alınan kararın arkasında ise Ankara ile Riyad arasında bir pazarlığın bulunduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili A Haber'de konuştu. Bozdağ, "Kaşıkçı cinayerti tasvip edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur" dedi.

Süresiz nafaka ile ilgili konuşan Bozdağ, "Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin. 3 bin 500 civarında mağdur aile var. Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek" dedi.

"Türkiye'de sosyal medya mahkemelerinin olduğunu görüyorum" diyen Bozdağ, "Hakimler görevlerinde bağımsız-tarafsızdır. Kararlarını verirken anayasaya kanuna ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar verirler. Sosyal medya böyle yazıyor, falancı gazeteci böyle yazıyor filan yorumcu böyle diyor. Eğer hakim ona bakarsa dosyayı unutur, bu sefer anayasadan uzaklaşan bir vicdanla bambaşka bir karar ortaya çıkar. Hakimin vicdanı anayasaya bağlıysa rahattır. Kamuoyunun tatmin etme duygusuna bağlıysa o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Ne hakkı ne de hakikati tespit edip hakikati sahibine teslim edemez" ifadelerini kullandı.

Bozdağ devamında şunları söyledi:

Devletin içinde FETÖ'nün oyun kurucu aktör olma vasfı yok. Saklanan kriptolar olabilir ama etkileri yok. Şu anda hiçbir şekilde devlette etkin olma şansları yok. Biz onları tespit ettiğimizde hukuk çerçevesinde gereğini yapmada tereddüt etmeyiz. Çünkü devlette görev yapanların anayasasına sadakat yükümlülüğü vardır. Eğer devletinize sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıyorsanız devletin sizinle çalışmama hakkı vardır.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI