Eski AKP Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AKP İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta, eski AKP İlçe Başkanı Cihan Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.
Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AKP İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AKP'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.
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