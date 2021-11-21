Doğu Kudüs'te Hamas üyesi olduğu öne sürülen bir Filistinli öldürüldü

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli'yi, silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle öldürdü. İsrail polisinin iddiasına göre öldürülen kişi Hamas militanıydı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 16:10
Doğu Kudüs'te Hamas üyesi olduğu öne sürülen bir Filistinli öldürüldü
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İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Hamas üyesi olduğunu öne sürdüğü bir Filistinli'nin, bir kişiyi öldürdüp, üç kişiyi de yaralamasının ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Reuters'a göre, bu son son dört gün içinde Kudüs'te yaşanan ikinci saldırı. 

İsrail İç Güvenlik Bakanı Ömer Barlev, saldırıda hafif makineli tüfek kullanıldığını belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pazar günkü saldırının ardından Kudüs çevresinde güvenliğin artırılması talimatını verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi olayın ardından Mescid-i Aksa ve Eski Şehir'i giriş ve çıkışlara kapattı.


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