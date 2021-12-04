Küçük yaşta üne kavuşmuştu: Jonshel Alexander silahlı saldırıda öldürüldü
'Beasts of the Southern Wild' filmiyle bilinen 22 yaşındaki Jonshel Alexander, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Alexander, Benh Zeitlin'in yönettiği film ile 4 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
Benh Zeitlin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Beasts of the Southern Wild' filmiyle tanınan Jonshel Alexander, silahlı saldırıya uğradı.
Küçük yaşta üne kavuşan Alexander, 22 yaşında öldü.
Haber Global'de yer alan habere göre; kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, New Orleans’ta Alexander ve arkadaşının bulunduğu araca ateş açtığı öğrenildi.
Alexander olay yerinde yaşamını yitirdi, arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.
Kayak maskesi takan erkek failin bulunması için de çalışma başlatıldı.
OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ
Alexander, 2012 yapımı “Beasts of the Southern Wild” filminde 12 yaşındayken 'Joy Strong' karakterini canlandırmıştı. Benh Zeitlin'in yönettiği film 4 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
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